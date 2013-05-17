Оборот розничной торговли в Украине за 4 месяца вырос на 12,7%

Оборот розничной торговли в Украине в январе-апреле 2013 года против аналогичного периода прошлого года (в сопоставимых ценах) вырос на 12,7% и составил 255,3 млрд грн, говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, наибольший рост отмечен в Винницкой области – на 16,2%, до 6,961 млрд грн, в г. Севастополь – на 15%, до 2,934 млрд грн, в Одесской области – на 14,9%, до 15,686 млрд грн, в Запорожской области – на 14,9%, до 11,681 млрд грн, в Волынской области – на 14,7%, до 4,964 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, оборот розничной торговли в Украине в январе-марте 2013 года против аналогичного периода прошлого года (в сопоставимых ценах) вырос на 13,4% и составил 184,91 млрд грн.

Оборот розничной торговли Украины в 2012 году против 2011 года (в сопоставимых ценах) вырос на 15,9% – до 804,3 млрд грн.

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