На торгах в пятницу возможен обвал евро - эксперт

На динамику EUR/USD на валютных торгах в пятницу, 17 мая, влияние будут оказывать комментарии европейских официальных лиц о состоянии экономики еврозоны, которое оставляет желать лучшего, что может обвалить пару ниже отметки 1,2860 с целью 1,2800, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

По их мнению, для GBP/USD на сегодня нет новостей, которые смогли бы оказать существенное влияние на рынке. Будут интересны технические уровни. Сопротивлением для пары может выступить отметка 1,5330, при пробое которой рост будет ограничен уровнем 1,5415. Сдерживать снижение будут уровни поддержки 1,5230–1,5160.

Ожидается, что сегодня премьер-министр Японии Абэ представит общественности новый экономический план, в рамках которого будут снижены налоги и ослаблено регулирование. Таким образом, учитывая «сверхпрограмму» количественного и качественного смягчения, стимулирование экономики и восстановление темпов роста инфляции будет идти на двух фронтах. Однако, если Абэ об этом не заявит, то иена может вновь укрепиться. По паре USD/JPY ближайший уровень поддержки - 101,90, цель - 101,40.