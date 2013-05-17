Гривня снизилась по отношению к доллару на открытии межбанка в пятницу

В пятницу, 17 мая, на открытии торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США снизились до 8,1580/8,1630 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на открытии торгов котировки гривни по отношению к евро выросли - до 10,4950/10,5035 грн/евро, по отношению к российскому рублю - также выросли, до 0,2597/0,2601 грн/рубль.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар остались на том же уровне – 1,2863/1,2865 (четверг - 1,2865/1,2867).

В четверг Нацбанк на рынок не выходил.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 16 мая, на открытии торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США выросли до 8,1580/8,1650 грн/долл., к 12:00 сузился спрэд до 8,1585/8,1615 грн/долл., к закрытию торгов котировки изменились незначительно - до 8,1585/8,1610 грн/долл.

На открытии торгов котировки гривни по отношению к евро снизились до 10,4920/10,5025 грн/евро, к 12:00 - выросли до 10,4905/10,5005 грн/евро, к закрытию торгов - снизились до 10,4995/10,8085 грн/евро.

По отношению к российскому рублю на открытии торгов котировки гривни также снизились до 0,2595/0,2599 грн/рубль, к 12:00 котировки не изменились, к закрытию торгов - снизились до 0,2598/0,2602.