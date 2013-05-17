Законопроект о трансфертном ценообразовании позволит привлечь в бюджет до 20 млрд грн за три года

Принятие законопроекта о трансфертном ценообразовании, предусматривающего введение налогообложения операций со связанными лицами, а также упреждающего возможность использования офшорных схем и вывода прибыли в страны с низкими ставками налогообложения, позволит привлечь в бюджет Украины до 20 млрд грн за три года, причем первые суммы платежей поступят уже до конца текущего года. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр доходов и сборов Украины Александр Клименко, выступая во время Часа вопросов к правительству в парламенте.

«Принятие законопроекта по трансфертному ценообразованию – это шаг вперед. Мы видим позицию правительства, позицию бизнеса, она одобрительная, и комитета. Сумма поступлений, в случае принятия законопроекта, составит 20 млрд грн за три года. Часть этой суммы будет получена уже в этом году», - сказал Клименко.

Он также подчеркнул, что борьба с налоговыми гаванями – общемировая тенденция. «Все сегодня борются с налоговыми гаванями, и мы сделали шаг по решению этого вопроса. И я надеюсь, что парламент поддержит этот законопроект», - отметил министр.

Он еще раз высказал мнение министерства о том, что налог на прибыль необходимо платить в стране, где производится продукция. «Налог на прибыль должен быть уплачен там, где стоят производственные мощности», - подчеркнул Клименко.

Как сообщал УНИАН, комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики рекомендовал парламентариям принять за основу законопроект о трансфертном ценообразовании, подготовленный Министерством доходов и сборов Украины в сотрудничестве с представителями деловых кругов и консалтинговой компании PriceWaterhouseCoopers в декабре 2012 года.

Законопроект призван упразднить практику использования офшорных схем в торговых операциях, однако настаивают на скорейшем принятии этого законопроекта. Объектом проверок и контроля станут операции совокупным объемом 50 млн грн в год.

Законопроект предполагает осуществление контроля за операциями как со стороны налоговых органов, так и со стороны собственно бизнеса, готовящего и подающего документацию по трансфертному ценообразованию с описанием сделки, контрагентов, анализом рисков и обоснованием выбора того или иного уровня цен. За непредоставление такой документации будет налагаться штраф в размере до 5% от суммы сделки.

При этом контроль, согласно законопроекту, осуществляется преимущественно в электронной форме, а дополнительные проверки могут быть организованы лишь в случае обнаружения и подтверждения значительных ценовых несоответствий.

Законопроект также предусматривает подписание соглашения субъекта предпринимательства с налоговыми органами относительно цены и условий торговли по различным операциям. Такое соглашение, как предполагается, сведет на нет любые нарушения в части ценообразования и уклонения от уплаты налогов.

В середине января 2013 года законопроект был обсужден и одобрен на заседании Кабинета министров.