Нацбанк продлил действие обязательной продажи 50% валютной выручки до 19 ноября

Национальный банк Украины своим постановлением продлил на полгода - до 19 ноября - действие требования по обязательной продаже 50% валютной выручки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в НБУ заявила директор генерального департамента денежно-кредитной политики НБУ Елена Щербакова.

При этом она отметила, что НБУ не намерен пользоваться своим правом законодательной инициативы и вводить такие ограничения на постоянной основе.

«Шесть месяцев – это нормальный срок. Такие ограничения должны иметь срочность, и потому вводить такие ограничения на постоянной основе нет необходимости», - заявила Щербакова. Она также сообщила, что соответствующее постановление НБУ от 14 мая зарегистрировано в Минюсте и вступает в силу с 20 мая.

Также представитель Нацбанка сообщила, что регулятор сохранил введенное одновременно с обязательной продажей валютной выручки ограничение сроков расчетов по экспортно-импортным операциям в 90 дней. Соответствующее постановление вступает в действие с 20 мая.

По словам Щербаковой, введенные ограничения позволяют сократить спрос на валюту и повысить ритмичность ее поступлений на межбанковский рынок без угнетения рынка. «Введенные ограничения оправдали себя уже в декабре прошлого года, когда спрос на валюту снизился в 5 раз на межбанковском валютном рынке и в 7 раз — на наличном рынке. С начала текущего года спрос на валюту на межбанковском валютном рынке также сократился в 5 раз. Помимо этого, в апреле текущего года предложение валюты на рынке превысило спрос, впервые зафиксировано положительное сальдо в 120 млн долл. в эквиваленте. Эта тенденция сохраняется в мае, что позволяет Национальному банку не вмешиваться в деятельность межбанковского рынка: наше участие в этом году составляет 1%, в то время как за аналогичный период прошлого года этот показатель был более 3%», - сказала Щербакова.

Она также сообщила о сохранении тенденции повышения доверия населения к банковской системе и национальной валюте, что подтверждается приростом гривневых депозитов за январь-апрель текущего года на 16% при одновременном сокращении долларовых депозитов на 3%.

По словам чиновника, данные тенденции способствуют оживлению кредитования, темпы роста которого все еще низкие и составляют 2%, при этом возможности банковской системы позволяют обеспечить более высокий показатель.

Как сообщал УНИАН, 16 ноября 2012 года Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно расширения инструментов влияния на денежно-кредитный рынок». В соответствии с этим законом за Нацбанком закрепляется право временно (сроком до 6 месяцев) вводить (с последующей отменой после стабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке и уравновешивания платежного баланса Украины) норму относительно обязательной продажи части поступлений в иностранной валюте, а также право временно изменять сроки расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров.

19 ноября 2012 года НБУ воспользовался предусмотренным законодательством правом и ввел обязательную продажу 50% валюты экспортерами и параллельно с этим уменьшил сроки расчета по внешнеэкономическим контрактам со 180 до 90 дней. Нацбанк также обязал конвертировать в гривню валютные переводы в пользу физических лиц на сумму 150 тыс. грн (в эквиваленте) и более.