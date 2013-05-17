Министерство доходов и сборов перешло на новую интернет-площадку

Министерство доходов и сборов обновило официальный сайт, и теперь вся информация о работе министерства будет обнародована на интернет-площадке по адресу minrd.gov.ua.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

«Новый сайт имеет несколько преимуществ: удобная навигация и панель управления, оптимизированные алгоритмы поиска необходимой информации, мультимедийная галерея, подписка на новости, интеграция с социальными сетями», - отметили в министерстве.

Кроме того, на сайте размещено налоговое и таможенное законодательство, нормативно-правовые акты по единому взносу на общеобязательное социальное страхование. Пользователи также смогут загрузить электронные формы всех документов и получить рекомендации специалистов по оформлению отчетности. Календарь уплаты обязательных платежей также размещен на новом сайте.

В ближайшее время сайт министерства объединит 28 веб-страниц своих территориальных органов.

Как сообщал УНИАН, 24 декабря 2012 года Президент Украины Виктор Янукович подписал Указ о создании Министерства доходов и сборов Украины на базе Государственной налоговой и Государственной таможенной службы. 18 марта 2013 года Президент подписал Положение о министерстве, возложив на него обязанность по администрированию налогов и сборов, включая единый социальный взнос, а также подчинив Миндоходов налоговую милицию.