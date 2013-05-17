Азаров нашел путь экономического развития Украины

Главный путь экономического развития Украины состоит в структурном изменении отечественной экономики, направленном на высокотехнологические, наукоемкие и инновационные отрасли, считает премьер-министр Украины Николай Азаров. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кабинета министров.

«Правительство последовательно создает основу для этого», - цитирует пресс-служба слова Азарова, посетившего открытие научно-исследовательского центра компании "Samsung Electronics Украина" в пятницу в Киеве.

Согласно сообщению, премьер-министр также отметил, что законодательство Украины дает существенные стимулы для работы IT-компаний, авиакосмических предприятий и производителей инновационной продукции на отечественном рынке.

При этом Азаров отметил, что Украина располагает высоким потенциалом для того, чтобы компания Samsung могла развиваться, и пообещал, что правительство будет всячески содействовать этому.

«Мне очень импонирует долгосрочная политика компании по инвестированию в Украину. Открытие этого центра свидетельствует о том, что стратегия компании заключается не только в завоевании рынка, а в построении долгосрочных отношений с Украиной, как страной, и украинским обществом", - отметил премьер.

В то же время, Азаров сообщил, что в Украине будет принят специальный закон по поддержке IT-отрасли.

«Безусловно, закон о поддержке IT-отрасли будет принят, и правительство твердо настроено на то, чтобы для этой области был создан специальный режим поддержки», - подчеркнул премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, производитель электроники "Samsung Electronics Украина" планирует инвестировать 63 млн долл. в два научно-исследовательских центра в Киеве и Харькове, официально открытые 17 мая 2013 года.

Samsung Electronics Co., Ltd. – мировой лидер по производству мобильных терминалов и смартфонов. Штат Samsung Electronics насчитывает 236 тыс. сотрудников, работающих в 79 странах мира. Доход компании в 2012 году составил около 188 млрд долл.