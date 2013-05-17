На закрытии межбанка гривня снизилась к доллару

В пятницу, 17 мая, на открытии торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США снизились до 8,1580/8,1630 грн/долл., к 12:00 - выросли до 8,1535/8,1570 грн/долл., к закрытию торгов - снизились до 8,1545/8,1575 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на открытии торгов котировки гривни по отношению к евро выросли до 10,4950/10,5035 грн/евро, к 12:00 - до 10,4880/10,4985 грн/евро, к закрытию торгов - до 10,4860/10,4960 грн/евро.

По отношению к российскому рублю на открытии торгов котировки также выросли, до 0,2597/0,2601 грн/рубль, к 12:00 - до 0,2596/0,2600 грн/рубль, к закрытию - до 0,2595/0,2599 грн/рубль.

В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,3565 (-0.0165).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2850/1,2885.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 16 мая, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США установились на уровне 8,1585/8,1610 грн/долл., по отношению к евро - 10,4995/10,8085 грн/евро, по отношению к российскому рублю - 0,2598/0,2602 грн/рубль.