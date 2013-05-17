Налоговая милиция Киева выявила нарушений на 195 млн грн

Налоговая милиция Киева в январе-апреле 2013 года выявила 418 уголовно наказуемых правонарушений на общую сумму 195 млн грн, 80% из которых – уклонение от уплаты налогов и других обязательных платежей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства доходов и сборов Украины в Киеве.

Кроме того, за январь-апрель т.г. сотрудники налоговой милиции Киева закрыли 10 конвертационных центров и провели 179 проверок налогоплательщиков, пользовавшихся услугами этих центров, дополнительно начислив в бюджет 83 млн грн.

Как сообщал УНИАН, объем теневых операций и операций с использованием услуг конвертационных центров в Киеве в 2012 году достиг 200 млн грн, из-за чего прямые потери государственного бюджета составили порядка 30 млн грн.