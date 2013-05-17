В Киеве в ноябре состоится собрание Всемирного экономического форума

Предварительные итоги работы экспертов в рамках инициативы Президента Украины Виктора Януковича по исследованию перспектив развития экономики Украины будут сообщены на собрании Всемирного экономического форума (ВЭФ), который пройдет в Киеве в ноябре 2013 г., а окончательный отчет о результатах этого исследования будет опубликован в январе 2014 г.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли, об этом 16 мая сообщил заместитель руководителя департамента стратегического планирования Всемирного экономического форума Стефан Мергенталер в ходе встречи с первым заместителем министра экономического развития и торговли Украины Анатолием Максютой.

По информации пресс-службы, Мергенталер отметил, что в течение следующих 12 месяцев представители форума будут тесно сотрудничать со всеми заинтересованными и вовлеченными представителями как государственных, так и частных структур, а также международными инвесторами и компаниями, которые рассматривают перспективы ведения бизнеса в Украине, чтобы ознакомиться с дальнейшими перспективами развития экономики Украины.

Как сообщал УНИАН, в январе 2013 г. Президент Украины Виктор Янукович заявлял, что в Киеве планируется провести Международный экономический форум в рамках Всемирного Давосского экономического форума.

«Мы планируем в ближайшее время провести в Украине саммит европейских стран и евразийских стран, который даст нам возможность преодолевать те вызовы, которые сегодня стоят перед нашими странами», - сказал Янукович в Давосе после встречи с основателем Всемирного экономического форума Клаусом Швабом 24 января.