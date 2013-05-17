Эксперт рассказал, сколько будет действовать обязательная продажа 50% валютной выручки

Требования Национального банка Украины по обязательной продаже 50% валютной выручки будут действовать до 2014 года включительно.

Как сообщила УНИАН пресс-служба группы «Инвестиционный Капитал Украина», такое мнение высказал руководитель аналитического подразделения группы Александр Вальчишен.

«В случае дальнейшего благоприятного развития событий Национальный банк не будет продлевать данное ограничение, однако такой вариант развития событий менее вероятен, чем вариант, когда норма по обязательной продаже 50% валютной выручки будет продлеваться и далее, в 2014-й год», - сказал эксперт.

А.Вальчишен также не исключает возможности ужесточения нормы обязательной продажи валютной выручки в дальнейшем. «В случае необходимости, при росте негативных ожиданий, возможно увеличение нормы по обязательной продаже валюты с 50% до 75-100%», - прогнозирует эксперт.

Как сообщал УНИАН,Национальный банк Украины своим постановлением продлил на полгода - до 19 ноября - действие требования по обязательной продаже 50% валютной выручки. По словам директора генерального департамента денежно-кредитной политики НБУ Елены Щербаковой, НБУ не намерен пользоваться своим правом законодательной инициативы и вводить такие ограничения на постоянной основе.