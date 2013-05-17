Власть готовит новшества для реализаторов конфиската

Министерство юстиции предлагает обязать специализированные организации, которые осуществляют реализацию арестованного государственными исполнителями имущества, обнародовать в Едином реестре исполнительных производств полную информацию обо всех публичных торгах и аукционах по реализации такого имущества, в том числе информацию об имуществе, которое реализуется на комиссионных условиях.

Соответствующий проект изменений к Положению о едином реестре исполнительных производств Минюст обнародовал на своем официальном веб-сайте для общественного обсуждения, сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.

По словам министра юстиции Александра Лавриновича, в результате изменений планируется решить проблему с многочисленными нарушениями во время допущения специализированными организациями потенциальных участников к участию в торгах и аукционах. Кроме того, планируется установить ответственность специализированных организаций за достоверность внесенной в Реестр информации.

С этой целью предлагается усовершенствовать процедуру формирования и ведения Единого реестра исполнительных производств.

В частности, обязательному внесению в Реестр будут подлежать сведения об организации, которой передано имущество для реализации (полное наименование, местонахождение, телефон, адрес веб-сайта и тому подобное); наименование и описание имущества; место, дата и время проведения торгов; номер счета специализированной организации для уплаты гарантийного взноса; конечный срок регистрации заявлений для участия в торгах; место, дата и время ознакомления с имуществом, которое продается; сведения о том, состоялись ли торги; сведения о реализованном имуществе, цена продажи и тому подобное. Кроме того, если продаже будут подлежать непродовольственные товары на комиссионных условиях, то в сведениях об имуществе будет указываться комплектация товара, марка, потребность в ремонте, цвет и тому подобное.

Должностные лица органов Государственной исполнительной службы и специализированные организации будут нести ответственность за полноту и достоверность информации, которая будет вноситься ими в Единый реестру исполнительных производств. Предусматривается, что это исключит возможность нарушений во время допущения потенциальных участников к участию в торгах и аукционах.