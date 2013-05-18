Посол Германии уверен, что Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной будет подписано в ноябре

Посол Германии в Украине Кристоф Вайль не сомневается, что Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной будет подписано в ноябре во время саммита «Восточного партнерства» в Вильнюсе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в пятницу во время посещения Полтавы.

По его словам, Германия отстаивает подписание Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной.

"После подписания соглашения Полтавская область имеет все шансы стать весьма привлекательным регионом для иностранных инвесторов, а также получит большие возможности в сфере экономики, сельского хозяйства", - сказал посол.