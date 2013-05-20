Для возобновления сотрудничества с МВФ дефицит госбюджета должен быть не выше 2% ВВП в 2013 году

Для возобновления сотрудничества с Международным валютным фондом Украине необходимо, чтобы дефицит государственного бюджета не превысил 2% ВВП в 2013 году и 1,9% - в 2014 году.

Как сообщает «Зеркало недели», об этом говорится в проекте Меморандума об экономической и финансовой политике между Украиной и МВФ.

Согласно сообщению, украинскому правительству придется не повышать зарплату для первого базового разряда (852 грн).

Кроме того, правительству необходимо "удерживать темпы повышения минимальной заработной платы в соответствии с показателем среднегодового роста, составляющим 5%, как предусмотрено в бюджете на 2013 год".

В то же время, в бюджете на следующий год необходимо предусмотреть отмену запланированного снижения ставки НДС с 20% до 17%, а также политику "нулевого роста реальной заработной платы в государственном секторе" при ограничении расходов на товары и услуги.

Справка УНИАН. Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», бюджет принят с дефицитом на уровне 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, расходами – 411,9 млрд грн, предельным уровнем госдолга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, возможностью предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн.

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