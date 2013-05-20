Впервые с начала года продажа валюты населением превысила спрос

Чистая продажа наличной валюты населением в апреле 2013 года составила 118 млн долл., в то время как в марте текущего года чистая покупка составила 3 млн долл. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Согласно предоставленной информации, объем операций с наличной иностранной валютой на межбанковском валютном рынке Украины составил 3,026 млрд долл. (в эквиваленте), в том числе банки купили у населения валюты на 1,572 млрд долл., продали — на 1,454 млрд долл.

Банковские вклады физлиц в валюте (в долларовом эквиваленте) в апреле снизились на 5,4 млн долл. и по состоянию на 1 мая 2013 года составили 22,377 млрд долл.

Также сообщается, что в апреле объем операций с безналичной иностранной валютой на межбанковском валютном рынке Украины (покупка и продажа в долларовом эквиваленте) составил 47,897 млрд долл. (с учетом операций Госказначейства). Нацбанк продал на межбанковском валютном рынке (в эквиваленте) 233,6 млн долл. (180 млн евро), а объем покупки валюты составил 40 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в марте на межбанковском валютном рынке (в эквиваленте) Нацбанк продал 496,1 млн долл., а объем покупки валюты составил 188,6 млн долл. (60 млн долл. и 100 млн евро). Объем операций с наличной иностранной валютой на межбанковском валютном рынке Украины в марте составил 2,509 млрд долл. (в эквиваленте), в том числе банки купили у населения валюты на 1,253 млрд долл., продали - на 1,256 млрд долл. Банковские вклады физлиц в валюте (в долларовом эквиваленте) в марте снизились на 195,9 млн долл. и по состоянию на 1 апреля 2013 года составили 22,383 млрд долл.