Снижение индекса производства базовых отраслей в апреле замедлилось до 1,3%

Снижение индекса производства базовых отраслей (ИПБО) в апреле 2013 года замедлилось до 1,3% в годовом выражении со снижения на 4% в марте, сообщает Национальный банк Украины (НБУ) на своем официальном сайте.

Как говорится в сообщении, основным фактором положительной динамики является рост объемов промышленного производства и строительства.

«Так, восстановление в апреле работы трех крупнейших промышленных предприятий дало возможность нарастить объем производства промышленности на 2,2% за вычетом сезонного фактора, а падение в годовом выражении замедлилось с 5,2% в марте до 2,2% в апреле», - говорится в сообщении НБУ.

Как сообщал УНИАН, в Украине спад промышленного производства в апреле 2013 года по сравнению с апрелем 2012 года составил 2,2%, по сравнению с мартом 2013 года спад составил 1,5%, а по итогам января-апреля 2013 года (против аналогичного периода 2012 года) спад составил 4,2%.