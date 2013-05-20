Курс продажи наличного доллара на текущей неделе может упасть - эксперт

На динамику евро на текущей неделе будут оказывать влияние данные из США и еврозоны, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

По их мнению, в первую очередь, инвесторы ожидают публикации протоколов последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США 22 мая. В случае подтверждения настроений на сворачивание программы QE3 евро может получить поддержку к росту. Кроме того, позитивно на евровалюте может сказаться и улучшение данных по продажам на рынке недвижимости США за апрель, так как инвесторы начнут открывать длинные позиции по рисковым активам. Из еврозоны важными для рынка станут данные по индексу PMI за апрель.

Диапазон колебания евро на международном рынке, по прогнозам аналитиков FOREX CLUB в Украине, может составить 1,2600–1,3000. Средний курс продажи наличного евро в этом случае будет находиться в границах 10,42–10,75 грн.

Курс продажи наличного доллара на текущей неделе может несколько понизиться. Интерес к иностранной валюте со стороны населения и бизнеса будет постепенно уменьшаться, что несколько поддержит гривню. Однако если спрос на американскую валюту на рынке сохранится, то рост среднего курса продажи наличного доллара вряд ли превысит 0,3%. По прогнозам аналитиков FOREX CLUB в Украине, курс продажи наличного доллара на неделе, вероятно, будет находиться в диапазоне 8,155–8,189 грн.

Влияние на стоимость российского рубля на текущей неделе будут оказывать данные из США и еврозоны. Поддержку рублю может оказать подтверждение намерений ФРС США о сворачивании программы количественного смягчения, а также позитивные данные по продажам на рынке недвижимости за апрель. Если же статистика выйдет негативной, то инвесторы продолжат открывать длинные позиции по доллару США. Прогнозный диапазон колебания среднего курса продажи наличного рубля на неделе – 0,257–0,264 грн.