Количество плательщиков НДС в апреле выросло до 242,6 тыс.

Плательщиками налога на добавленную стоимость в апреле стали 3,14 тыс. лиц, а их общее количество на 1 мая выросло до 242,6 тыс., сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства доходов и сборов Украины.

Аналитики министерства заявляют, что ежемесячный рост количества плательщиков составляет не менее 3 тыс. лиц, и этот показатель, как ожидается, будет расти и дальше, поскольку в Миндоходов рассчитывают на принятие Верховной Радой законопроекта о дальнейшем упрощении процедуры регистрации предпринимателей и предприятий.

Как сообщал УНИАН, Министерство доходов и сборов Украины разработало законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс в части упрощения регистрационных процедур. Документ был подготовлен во исполнение Национального плана действий на 2013 год, а также плана мероприятий по повышению показателей Украины в рейтинге Всемирного банка по степени легкости ведения бизнеса Doing Business. Законопроект был одобрен на минувшей неделе на заседании Кабинета министров и передан на рассмотрение в парламент.

Законопроект предусматривает ряд важных нововведений, направленных на уменьшение административных барьеров в процессе регистрации плательщиков НДС. В частности, после принятия этого законопроекта у желающих зарегистрироваться плательщиками НДС и единого налога не будет необходимости в получении свидетельства о регистрации. Достаточно будет лишь получить выписку из соответствующих реестров.

Сразу же после регистрации информация о взятии субъектов хозяйствования на учет в министерстве будет размещаться на едином веб-портале Миндоходов.

Законопроектом также предусматривается сокращение срока уведомления банками и другими финансовыми учреждениями органов Министерства доходов и сборов об открытии счетов плательщиков налогов (с 3 до 1 дня), а также срока уведомления органами Миндоходов о принятии счетов или отказе в принятии таких счетов на учет.

Кроме того, проектом закона предлагается освободить налогоплательщиков от обязанности сообщать в контролирующие органы об изменениях в своих данных, если такие изменения внесены в Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц – предпринимателей.

«Я уверен, что этот законопроект будет поддержан в парламенте, поскольку он содержит прогрессивные нормы, позволяющие предпринимателям экономить время и ресурсы при общении с государственными органами», - отметил министр доходов и сборов Александр Клименко.

Кроме того, ряд экспертов уже высказались в пользу законопроекта, поскольку он действительно существенно сэкономит временные и финансовые затраты при регистрации предпринимательской деятельности.