Гривня на открытии межбанка в понедельник укрепилась по отношению к доллару

В понедельник, 20 мая, на открытии торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США выросли до 8,1490/8,1560 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на открытии торгов котировки гривни по отношению к евро снизились до 10,4770/10,4860 грн/евро, по отношению к российскому рублю также снизились - до 0,2600/0,2604 грн/рубль.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар повысились – 1,2858/1,2860 (суббота - 1,2836/1,2838).

В субботу Нацбанк на рынок не выходил.

Справка УНИАН. В субботу, 18 мая, в связи с выходным днем на мировых рыках, торги были возможны только расчетами ТОМ. К закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 8,1500/8,1600 грн/долл., по отношению к евро — 10,4590/10,4780 грн/евро, по отношению к российскому рублю — 0,2588/0,2592 грн/рубль.