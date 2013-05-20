Дефицит внешнеторгового баланса Украины в 1-м квартале снизился почти в 10 раз

Дефицит внешнеторгового баланса Украины в первом квартале 2013 года составил 125,8 млн долл., в то время как в первом квартале 2012 года дефицит составлял 1,190 млрд долл.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины.

По данным Госстата, отрицательное сальдо внешней торговли товарами по итогам первого квартала 2013 года составило 1,987 млрд долл., положительное сальдо внешней торговли услугами – 1,861 млрд долл. против 2,921 млрд долл. дефицита и 1,731 млрд долл. профицита соответственно в первом квартале прошлого года.

Импорт товаров и услуг в Украину в первом квартале 2013 года снизился до 19,325 млрд долл. (в первом квартале 2012 года – 20,643 млрд долл.), причем импорт товаров составил 17,898 млрд долл. (в первом квартале прошлого года – 19,079 млрд долл.), импорт услуг – 1,427 млрд долл. (в первом квартале прошлого года – 1,563 млрд долл.).

Экспорт товаров и услуг из Украины в первом квартале 2013 года снизился до 19,199 млрд долл. (в первом квартале прошлого года – 19,453 млрд долл.). При этом экспорт товаров составил 15,911 млрд долл. (в первом квартале прошлого года – 16,158 млрд долл.), экспорт услуг – 3,288 млрд долл. (в первом квартале прошлого года – 3,295 млрд долл.).

Как сообщал УНИАН, дефицит внешнеторгового баланса Украины в 2012 году составил 9,027 млрд долл. против также дефицита в размере 6,657 млрд долл. в 2011 году.