Профицит внешней торговли услугами в 1-м квартале вырос на 7,5% – до 1,861 млрд долл.

В Украине положительное сальдо внешней торговли услугами по итогам первого квартала 2013 года выросло на 7,5% – до 1,861 млрд долл., по сравнению с также положительным сальдо в первом квартале 2012 года в 1,731 млрд долл.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, в первом квартале 2013 года экспорт услуг составил 3,288 млрд долл. или 99,8% по отношению к первому кварталу 2012 года, объем импорта составил 1,427 млрд долл. или 91,3% по отношению к первому кварталу 2012 года. Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 210 стран мира.

Наибольший удельный вес в общем объеме украинского экспорта составили транспортные услуги (58,3%), деловые услуги (11,3%), а также услуги в сфере телекоммуникаций, компьютерные и информационные услуги (9,4%).

Рост объемов экспорта услуг в первом квартале 2013 года зафиксирован в сфере переработки материальных ресурсов - на 186,1 млн долл., услуг в сфере телекоммуникаций, компьютерных и информационных услуг - на 77,9 млн долл., роялти и других услуг, связанных с использованием интеллектуальной собственности - на 6,6 млн долл., деловых услуг - на 5,2 млн долл., а также услуг, связанных с финансовой деятельностью - на 3,7 млн долл.

При этом зафиксировано снижение объемов экспорта по услугам трубопроводного транспорта - на 143,6 млн долл., железнодорожного транспорта - на 30 млн долл., воздушного (на 16 млн долл.) и морского (на 11,8 млн долл.) транспорта, прочих вспомогательных и дополнительных транспортных услуг - ни 25,8 млн долл, услуг, связанных с путешествиями - на 28,5 млн долл, услуг по страхованию - на 18,8 млн долл., строительных услуг - на 12,2 млн долл.

Экспорт услуг в страны СНГ в первом квартале 2013 года составил 40,4% общего объема экспорта, в страны Европейского Союза - 30,7%. Основной страной-партнером Украины в экспорте услуг остается Россия, на которую приходится 1,235 млрд долл., или 37,6% общего объема экспорта услуг.

Наибольшую долю в импорте услуг по итогам первого квартала 2013 года составляли транспортные услуги - 23,6%, деловые услуги - 19,5%, финансовые услуги - 11,5%, государственные и правительственные услуги - 11,3%, услуги, связанные с путешествиями - 9,9%, роялти и другие услуги, связанные с использованием интеллектуальной собственности - 9,6%.

Рост объемов импорта услуг зафиксирован в сфере телекоммуникаций, компьютерных и информационных услуг - на 20,6 млн долл., государственных и правительственных услуг - на 13 млн долл., услуг по ремонту и техническому обслуживанию - на 10 млн долл., деловых услуг - на 6,1 млн долл. и услуг, связанных с путешествиями - на 3,3 млн долл.

При этом снизились объемы импорта финансовых услуг - на 55,6 млн долл., строительных услуг - на 52 млн долл., услуг частным лицам, культурных и рекреационных услуг - на 39,9 млн долл., транспортных услуг - на 21,4 млн долл. (за счет снижения услуг воздушного транспорта на 21,4 млн долл. и железнодорожного - на 13 млн долл.).

Импорт услуг из стран СНГ в первом квартале 2013 года составил 19,4% общего объема импорта, из стран Европейского Союза - 48,9%.

Как сообщал УНИАН, в Украине профицит внешней торговли услугами за 2012 год снизился на 9,7% по сравнению с 2011 годом - до 6,821 млрд долл. В 2012 году экспорт услуг составил 13,528 млрд долл. или 98,1% по отношению к 2011 году, объем импорта составил 6,706 млрд долл. и вырос на 7,6%.

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