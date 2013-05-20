На закрытии межбанка гривня снизилась к доллару

В понедельник, 20 мая, на открытии торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США выросли до 8,1490/8,1560 грн/долл., к 12:00 - снизились до 8,1575/8,1600 грн/долл., к закрытию торгов - до 8,1600/8,1640 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на открытии торгов котировки гривни по отношению к евро снизились до 10,4770/10,4860 грн/евро, к 12:00 - до 10,4940/10,5035 грн/евро, к закрытию торгов - выросли до 10,4910/10,5020 грн/евро.

По отношению к российскому рублю на открытии торгов котировки гривни снизились до 0,2600/0,2604 грн/рубль, к 12:00 - до 0,2606/0,2610 грн/рубль, к закрытию торгов - до 0,2609/0,2613 грн/рубль.

В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,2895 (-0,1305).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2820/1,2875.

Справка УНИАН. В субботу, 18 мая, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 8,1500/8,1600 грн/долл., по отношению к евро - 10,4590/10,4780 грн/евро, по отношению к российскому рублю - 0,2588/0,2592 грн/рубль.