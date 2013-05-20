«ПриватБанк» организовал “горячую линию” для импортеров и экспортеров

«ПриватБанк» организовал бесплатный круглосуточный консультационный сервис для предприятий и компаний, которые занимаются внешнеэкономической деятельностью (ВЭД), сообщила УНИАН пресс-служба банка.

Согласно сообщению, специалисты «горячей линии ВЭД» по телефону и электронной почте смогут оказать информационно-консультационную поддержку по вопросам составления контрактов, порядка и курса покупки-продажи валюты, бухгалтерского сопровождения внешнеэкономических операций, при этом консультации могут получить юридические лица — клиенты любого банка независимо от отрасли экономики, в которой они работают.

«Правильный выбор способа приобретения валюты поможет компании сэкономить значительные средства при проведении внешнеэкономических сделок», - цитирует пресс-служба руководителя бизнеса обслуживания корпоративных VIP-клиентов банка Андрея Тананкова. По его словам, банк ежедневно обслуживает тысячи экспортных и импортных контрактов клиентов, и двадцатилетний опыт работы банка на рынке поможет компаниям найти оптимальный вариант оформления сделок.

Справка УНИАН. «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком Украины по объему активов.

На 1 апреля 2013 года активы банка составили 174,93 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – 121,02 млрд грн, обязательства – 155,97 млрд грн, средства клиентов – 108,5 млрд грн, собственный капитал – 18,96 млрд грн, уставный капитал – 14,9 млрд грн.

В первом квартале 2013 года банк получил прибыль в размере 624,23 млн грн.

Основными владельцами банка являются Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, владеющие по 33,7991% акций банка, а также компания Triantal Investments Ltd (Кипр, 24,99% акций банка), владельцами которой также являются И.Коломойский и Г.Боголюбов (по 50%).