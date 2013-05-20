Дефицит внешнеторгового баланса Украины в 2013 году составит 13-14 млрд долл. - эксперты

Баланс внешней торговли Украины по итогам текущего года останется дефицитным на уровне 13-14 млрд долл., полагают опрошенные УНИАН эксперты.

Главный экономист финансовых рынков «Креди Агриколь Банка» Александр Печерицын предполагает дефицит внешнеторгового баланса в текущем году на уровне 14,5 млрд долл.

Согласно прогнозам руководителя информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине Николая Ивченко, в текущем году дефицит торговли товарами и услугами составит около 13 млрд долл.

Основными факторами дефицита внешней торговли эксперты называют медленные темпы роста мировой и украинской экономик, а также неспособность экспорта вырасти за счет низкого внешнего спроса на продукцию металлургии и химии. В то же время, как полагают эксперты, ожидаемый рост урожая в текущем году поддержит экспорт и улучшит внешнеторговый баланс. Что касается сокращения объемов потребления российского газа, эксперты считают это явление временным и не ожидают значительного снижения по итогам года, но в то же время не отрицают небольшую позитивную динамику.

Подробнее комментарии экспертов читайте на сайте УНИАН-Экономика в статье «Украинская модель экономики - падение и дисбаланс».

Как сообщал УНИАН,дефицит внешнеторгового баланса Украины в первом квартале 2013 года составил 125,8 млн долл., в то время как в первом квартале 2012 года дефицит составлял 1,190 млрд долл. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами по итогам первого квартала 2013 года составило 1,987 млрд долл., положительное сальдо внешней торговли услугами – 1,861 млрд долл.

Дефицит внешнеторгового баланса Украины в 2012 году составил 9,027 млрд долл. против также дефицита в размере 6,657 млрд долл. в 2011 году.