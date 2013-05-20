Беларусь лидирует по росту инфляции среди стран бывшего СССР

Минск. Республика Беларусь заняла первое место среди стран бывшего СССР по росту потребительских цен в январе-апреле 2013 года. Об этом свидетельствуют данные Национального статистического комитета Беларуси.

Так, за четыре месяца цены в Беларуси увеличились на 5,9%, в Армении - на 2,8%, Азербайджане – на 2,7%, России – на 2,4%, Казахстане – на 2,2%, Эстонии – на 1,9%, Молдове – на 1,7%, Таджикистане – на 1,4%, Кыргызстане – на 1%, Литве – на 0,7%, Грузии – на 0,3%, Латвии – на 0,2%, Украине – на 0,1%, Туркменистане – на 0,7%.

В апреле цены в Беларуси выросли на 0,5%, такой же рост цен наблюдался и в России. В Азербайджане, Грузии и Молдове цены увеличились на 0,4%, в Казахстане и Литве – на 0,3%, Таджикистане – на 0,2%. Не изменились цены в Латвии и Украине, снизились – в Армении, Кыргызстане и Эстонии (на 0,1%).

Справка УНИАН. В 2011 и 2012 годах Беларусь лидировала по росту цен среди стран бывшего СРСР, цены в стране выросли соответственно на 108,7 и 21,8%.

Согласно прогнозу правительства Беларуси на 2013 год, инфляция не должна превысить 12%.

При этом в недавнем послании народу и парламенту президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал, чтобы инфляция за год не превысила 10%.