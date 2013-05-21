МВФ выдал рекомендации Черногории: повысить НДС и закрыть крупнейшее предприятие страны

Международный валютный фонд рекомендует Черногории в целях сокращения госдолга и стабилизации экономики повысить НДС с 17% до 19% и закрыть крупнейшее предприятие страны "Комбинат алюминия Подгорица" (КАП), заявил журналистам в Подгорице представитель МВФ Надим Илахи.

"Правительству необходимо определить дату ликвидации КАП. За прошедшие годы комбинат был главной причиной истощения государственного бюджета, что повлияло на рост госдолга", - сказал Илахи, который возглавлял миссию МВФ, работавшую в Черногории с 10 мая.

По словам эксперта, для процесса ликвидации предприятия необходим четкий план. Процедура, по его мнению, должна пройти постепенно, уволенным необходимо будет выплатить компенсации, а на период ликвидации по возможности сохранить "определенное производство".

Комментируя рекомендацию МВФ, премьер-министр Черногории Мило Джуканович выразил надежду, что "дело до закрытия "Комбината алюминия Подгорица" не дойдет", и правительство с парламентом найдут решение, которое позволит сохранить предприятие, передает РИА "Новости".

КАП в последние годы фактически находится на грани банкротства, его долги превышают 350 миллионов евро. Власти не допускают закрытия комбината, где трудятся 1,2 тысячи человек, в связи с его стратегическим значением для страны. В 2005 году КАП был приватизирован En+ Group (входит в ГК "Базовый элемент" Олега Дерипаски). Сейчас En+ Group и правительство Черногории имеют по 29,36% в уставном капитале предприятия.

Доходная часть бюджета Черногории на 2013 год составляет 1,161 миллиарда евро (33,26% ВВП), расходная - 1,257 миллиарда евро (35,99% ВВП), планируемый дефицит - около 96 миллионов евро (2,73% ВВП). Задолженность государства за последние несколько лет выросла почти вдвое и сейчас оценивается примерно в два миллиарда евро или около 60% ВВП.