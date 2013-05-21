Гривня на открытии межбанка во вторник снизилась по отношению к доллару

В понедельник, 20 мая, на открытии торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США снизились до 8,1600/8,1700 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на открытии торгов котировки гривни по отношению к евро снизились до 10,5110/10,5255 грн/евро, по отношению к российскому рублю - также снизились, до 0,2617/0,2621 грн/рубль.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар повысились - 1,2886/1,2888 (понедельник - 1,2858/1,2860).

В понедельник Нацбанк на рынок не выходил.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 20 мая, на открытии торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США выросли до 8,1490/8,1560 грн/долл., к 12:00 - снизились до 8,1575/8,1600 грн/долл., к закрытию торгов - до 8,1600/8,1640 грн/долл.

На открытии торгов котировки гривни по отношению к евро снизились до 10,4770/10,4860 грн/евро, к 12:00 - до 10,4940/10,5035 грн/евро, к закрытию торгов - выросли до 10,4910/10,5020 грн/евро.

По отношению к российскому рублю на открытии торгов котировки гривни снизились до 0,2600/0,2604 грн/рубль, к 12:00 - до 0,2606/0,2610 грн/рубль, к закрытию торгов - до 0,2609/0,2613 грн/рубль.