Спрос на наличную иностранную валюту может активизироваться осенью - эксперт

Спрос на наличную валюту может оставаться низким еще несколько месяцев, чему будет способствовать стабильность национальной валюты, а также начало сезона отпусков, оживление на рынке, вероятно, начнется осенью, считает Николай Ивченко, руководитель информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине.

Как отмечает Ивченко, "спрос на валюту в осенний период традиционно растет, так как увеличиваются показатели деловой активности, а также усиливается девальвационное давление. Тем не менее, на фоне ожидаемой до конца года стабильности гривни, чистое сальдо покупки наличной валюты осенью вряд ли будет существенным".

Напомним, в Украине в апреле впервые с начала года продажа валюты населением превысила спрос. Так, чистая продажа наличной валюты населением составила 118 млн долл., в то время как в марте текущего года чистая покупка составила 3 млн долл.

«Необходимо признать, что валютная и долговая политика, проводимая в последнее время в Украине, оказалась достаточно эффективной. Наличный доллар с начала текущего года подорожал всего на 0,94%. А доля депозитов населения в гривне за этот период выросла с 50,26% до 54,06%», – отмечает Ивченко.