Во вторник торги по паре EUR/USD будут проходить волатильно - эксперт

Динамика пары EUR/USD во вторник, 21 мая, будет зависеть от выступлений официальных представителей ФРС США (Джеймса Булларда и Уильяма Дадли) по поводу программы количественного смягчения США (QE3) - если информация не прозвучит, то торги по паре EUR/USD будут проходить волатильно, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

По их мнению, евро может достигнуть отметки 1,2930 с дальнейшей целью на 1,2835.

В Великобритании ожидается публикация отчетов по CPI (инфляция), RPI (индекс розничных цен) и PPI (индекс закупочных цен предпринимателей). Если все три показателя будут свидетельствовать о продолжающемся росте инфляционного давления, то это может оказать поддержку GBP/USD. После пробоя парой уровня 1,5260 цены могут устремиться в район 1,53.

На фоне ожиданий публикации данных об изменении объёма экспорта и импорта товаров в Японии за апрель возможна незначительная консолидация цены USD/JPY. Диапазон колебания пары может составить 102,05-102,90.