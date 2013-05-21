Сотрудники Миндоходов с начала года закрыли в Киеве 10 конвертационных центров

Сотрудники Главного управления Министерства доходов и сборов Украины в Киеве с начала года остановили работу 10 конвертационных центров и закрыли 108 фиктивных фирм, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

Из теневого оборота изъято 100 млн грн. Кроме того, на днях в Киеве был закрыт конвертационный центр с оборотом 19 млн грн, сообщили в управлении Миндоходов.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году налоговая милиция Киева закрыла 15 конвертационных центров с общим теневым оборотом 2,5 млрд грн. В состав конвертационных центров входили 125 фиктивных фирм. При отработке предприятий реального сектора, оказавшихся заказчиками услуг конвертационных центров, в бюджет было дополнительно перечислено 173 млн грн налогов и сборов, а кроме того - возбуждено 59 уголовных дел, в том числе 56 - за уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах. К уголовной ответственности привлечены 10 человек - организаторов конвертационных центров.