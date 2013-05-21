Банк «Надра» привлек 342 млн грн субординированного долга

Банк «Надра» нарастил объем капитала на 342 млн грн за счет привлеченного субординированного долга, сообщили УНИАН в пресс-служба банка.

Согласно сообщению, банк получил разрешение от Национального банка Украины на зачисление в свой капитал 342 млн грн субординированного долга, привлеченного от стратегических партнеров сроком на 7 лет.

«Эти средства привлечены в рамках программы капитализации банка и будут направлены на дальнейшее развитие банка, и в первую очередь, на кредитование реального сектора экономики», - цитирует пресс-служба директора казначейства и финансовых институтов банка Тараса Кияка.

По его словам, привлечение субординированного долга будет способствовать повышению уровня капитализации банка и укреплению его позиций на финансовом рынке.

Справка УНИАН. Банк «Надра» работает на рынке Украины с 1993 года и входит в группу крупнейших банков.

На 1 апреля 2013 года активы банка составили 27,91 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 23,15 млрд грн, обязательства – 23,88 млрд грн, средства клиентов - 10,46 млрд грн, собственный капитал – 4,03 млрд грн, уставный капитал - 3,89 млрд грн.

В первом квартале 2013 года банк получил прибыль в размере 416 тыс. грн.

Основной акционер банка - компания Centragas Holding AG - структура, аффилированная с группой компаний Дмитрия Фирташа Group DF (Австрия, 89,9659% акций банка).