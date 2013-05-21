Обязательная продажа 50% валютной выручки стабилизирует валютный рынок - эксперты

Продление ограничений НБУ по обязательной продаже 50% валютной выручки и 90-дневному контролю сроков расчетов по экспортно-импортным операциям окажут положительное влияние на валютный рынок.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ), такого мнения придерживаются эксперты ассоциации.

Как говорится в сообщении НАБУ, указанные ограничения Национального банка позволят стабилизировать предложение на безналичном валютном рынке, что при условии ограниченного спроса будет способствовать снижению чувствительности рынка к внешним событиям.

Согласно оценкам экспертов ассоциации, спрос на валюту со стороны населения снижается, поскольку в апреле текущего года население купило у банков на 7,4% меньше иностранной валюты, чем продало. Кроме того, объем валютных депозитов в апреле сократился на 5,4 млн долл. - до 22,38 млрд долл. США. Эксперты полагают, что снижение спроса на валюту обусловлено низким уровнем процентных ставок по валютным депозитам и достаточной стабильностью курса национальной валюты, и прогнозируют рост предложения иностранной валюты на наличном рынке в течение ближайших 2 месяцев в связи с началом сезона отпусков.

Также эксперты НАБУ отметили тенденцию уравновешивания спроса и предложения на иностранную валюту со стороны субъектов внешнеэкономической деятельности, поскольку дефицит внешнеторгового баланса Украины в I квартале 2013 года сократился до 125,8 млн долл. против дефицита в 1,19 млрд долл. по итогам І квартала 2012 года.

Как заключают эксперты, вышеперечисленные факторы снизили потребность в осуществлении валютных интервенций со стороны НБУ, и их объем в апреле текущего года по сравнению с мартом снизился на 60% - до 273,6 млн долл., что позволило нарастить объем золотовалютных резервов Нацбанка на 2,1% - до 25,24 млрд долл. США.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины продлил до 19 октября требования по обязательной продаже 50% валютной выручки резидентов от внешнеэкономических контрактов (постановление НБУ №164) и по ограничению сроков расчетов по внешнеэкономическим торговым операциям до 90 календарных дней (постановление НБУ №163).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эксперт рассказал, сколько будет действовать обязательная продажа 50% валютной выручки