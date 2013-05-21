Украина и Беларусь проведут в Киеве заседание комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству

22 мая в Кабинете министров Украины состоится 22-е заседание Межправительственной украинско-белорусской смешанной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству под председательством первого вице-премьер-министра Украины Сергея Арбузова и первого заместителя премьер-министра Республики Беларусь Владимира Семашко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге и.о. директора департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис.

В рамках заседания планируется рассмотреть вопросы экономического сотрудничества между двумя странами.

По результатам заседания Межправительственной комиссии планируется подписать итоговый протокол и Соглашение между Кабмином и правительством Республики Беларусь о межрегиональном и приграничном сотрудничестве.