Старший сын Януковича увеличит капитал своего банка в 2,3 раза

Акционер «Всеукраинского банка развития» Александр Янукович намерен увеличить уставный капитал банка в 2,3 раза - до 722 млн грн, сообщил банк в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, увеличение уставного капитала будет проведено путем закрытого размещения 412 тыс. штук простых именных акций номинальной стоимостью 1 тыс. грн на общую сумму 412 млн грн. Увеличение уставного капитала проводится с целью повышения платежеспособности и надежности банка, дальнейшего расширения перечня банковских операций. Привлеченные средства эмитент намерен направить на кредитование банков, юридических и физических лиц, а также улучшение материально-технической базы банка.

Смена собственника банка в результате размещения акций не предусмотрена.

Справка УНИАН. «Всеукраинский банк развития» (г. Киев) работает на рынке Украины с 2009 года и входит в группу средних финансовых учреждений.

На 1 апреля 2013 года активы банка составили 4,740 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – 2,989 млрд грн, обязательства – 4,370 млрд грн, средства клиентов – 3,850 млрд грн, собственный капитал – 369,798 млн грн, уставный капитал – 310 млн грн.

В первом квартале 2013 года банк получил прибыль в размере 3,129 млн грн.

Банк входит в состав группы компаний «МАКО», собственником которой является старший сын Президента Украины Александр Янукович.