На закрытии межбанка гривня снизилась к доллару

Во вторник, 21 мая, на открытии торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США снизились до 8,1600/8,1700 грн/долл., к 12:00 сузился спрэд - до 8,1610/8,1640 грн/долл., к закрытию торгов котировки гривни снизились - до 8,1620/8,1660 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на открытии торгов котировки гривни по отношению к евро снизились до 10,5110/10,5255 грн/евро, к 12:00 - выросли до 10,5025/10,5125 грн/евро, к закрытию торгов - до 10,4960/10,5070 грн/евро.

По отношению к российскому рублю на открытии торгов котировки гривни снизились - до 0,2617/0,2621 грн/рубль, к 12:00 - выросли до 0,2612/0,2616 грн/рубль, к закрытию торгов котировки не изменились.

В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,2660 (-0.0640).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2840/1,2900.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 20 мая, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США установились на уровне 8,1600/8,1640 грн/долл., по отношению к евро - на уровне 10,4910/10,5020 грн/евро, по отношению к российскому рублю - 0,2609/0,2613 грн/рубль.