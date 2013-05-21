Клименко хочет ограничить полномочия налоговиков – эксперты

Законопроект о трансфертном ценообразовании, разработанный Министерством доходов и сборов под руководством министра Александра Клименко совместно с консалтинговой компанией PriceWaterhouseCopper’s, сузит возможности налоговых органов вольно интерпретировать регламенты ценообразования. Такое мнение в комментарии УНИАН высказали ряд экспертов рынка.

В частности, глава комиссии Украинского союза промышленников и предпринимателей по вопросам экономической политики Юлия Дроговоз отметила, что текущая редакция 39-ой статьи Налогового кодекса об обычных ценах предоставляет возможность налоговым органам достаточно вольно интерпретировать законодательные регламенты. «При этом увеличиваются налоговые обязательства предпринимателей – например, при признании заниженной или завышенной цены продаж товаров и услуг. Закон о трансфертном ценообразовании, инициированный Миндоходов, должен устранить эти недостатки», - отметила эксперт.

В свою очередь руководитель налогово-юридической практики Ernst&Young Владимир Котенко убежден, что сейчас на лицо повальная практика применения обычных цен. «То есть, - договорных цен, которые определяют сами поставщик и покупатель, не ориентируясь на рынок. Споров на эту тему достаточно много», – отметил эксперт, подчеркнув, что нынешняя статья Налогового кодекса (№39) слишком лаконична, а законопроект о трансфертном ценообразовании наверняка устранит недостатки и конкретизирует действующие нормы.

«Конечно, не должно быть иллюзий относительно того, что будет написан нормативный акт на тысячу страниц, в которых будут описаны все нюансы. Это немыслимо. Нужен баланс. Но отдельное достоинство этого законопроекта в том, что предпринимателям не нужно будет доказывать, как сейчас, соответствие некой обычной цены некоему эталону, чтобы попасть в «точку». Мол, вот твоя цена, а вот обычная. Законопроект предполагает соответствие уровню, диапазону. Сейчас такого нет», - отметил специалист.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять закон о трансфертном ценообразовании в первом чтении.

На минувшей неделе, 17 мая, во время часа правительства в парламенте министр доходов и сборов Александр Клименко заявил, что сумма дополнительных доходов, которые поступят в бюджет в случае принятия закона о трансфертном ценообразовании, составит около 20 млрд гривен за три года. Причем первые поступления могут быть получены еще в текущем году, поскольку финансово-промышленные группы уже начнут перестраивать свои схемы, и часть прибыли будет выплачиваться в Украине. «Сегодня все страны Европы борются с налоговыми гаванями, и мы сделали решительный шаг по решению этого вопроса», - отметил по этому поводу глава Миндоходов.