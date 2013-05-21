Объем возмещений НДС в автоматическом режиме за 4 месяца составил 7,4 млрд грн

В январе – апреле 2013 года 375 налогоплательщиков получили 7,4 млрд грн возмещений по налогу на добавленную стоимость в автоматическом режиме, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства доходов и сборов Украины.

Наибольшую сумму возмещений получили предприятия горно-металлургического комплекса (37,3%), зернотрейдеры (8,6%) и машиностроители (7,6%).

«Вместе с тем, для большинства претендентов автоматическое возмещение НДС остается недостижимым в силу несоответствия ряду критериев – в частности, по зарплате. Только по декларациям за март количество плательщиков, которые не хотят повышать своим сотрудникам зарплату, но претендуют на автоматическое возмещение НДС, выросло по сравнению с прошлым годом на 139 предприятий – до 1,4 тыс. плательщиков», – сообщили в Миндоходов.

Как сообщал УНИАН, в целом объем возмещений НДС в январе-апреле составил 18,5 млрд грн, что на 3,4 млрд грн больше аналогичного показателя за 2012 год.