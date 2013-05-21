Минфин привлек в госбюджет 1,341 млрд грн и 165,859 млн долл.

Министерство финансов Украины во вторник, 21 мая, привлекло в государственный бюджет 1,341 млрд грн и 165,859 млн долл. на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), сообщается на сайте министерства.

Согласно сообщению, Минфин привлек 9,670 млн грн по одной поданной заявке на приобретение госбумаг со сроком обращения 161 день и доходностью 7,75%; 814,811 млн грн по четырем поданным заявкам на приобретение 5-летних госбумаг с доходностью 14,25%; 516,819 млн грн по двум поданным заявкам на приобретение 7-летних госбумаг с доходностью 14,30%.

Также Минфин привлек 138,844 млн долл. по девяти поданным заявкам на приобретение 2-летних госбумаг с доходностью 7,75%; 27,015 млн долл. по двум поданным заявкам на приобретение 3-летних госбумаг с доходностью 8%.

Как сообщал УНИАН, на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа 7 мая Минфину не удалось привлечь средства в госбюджет. 14 мая Минфин по итогам аукциона привлек в госбюджет 553 млн грн.

В мае 2013 года, как и в апреле, Минфин проведет четыре аукциона по продаже ОВГЗ - 7, 14, 21 и 28 мая.

В 2012 году Министерство финансов Украины в результате проведения аукционов по продаже ОВГЗ привлекло в государственный бюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.

По состоянию на 21 мая 2013 года объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составляет 216,980 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 125,871 млрд грн, в собственности банков - 77,837 млрд грн, нерезидентов - 4,895 млрд грн.