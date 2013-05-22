Банк Японии подтвердил намерение увеличивать денежную базу в рамках 585-683 млрд долл. ежегодно

Банк Японии по итогам заседания в среду, 22 мая, подтвердил намерение сохранить курс на увеличение денежной базы в пределах 60-70 триллионов иен (585-683 миллиардов долларов) ежегодно, говорится в пресс-релизе финрегулятора.

В сообщении отмечается, что решение членов ЦБ было принято единогласно, передает ПРАЙМ.

Банк Японии отметил некоторые признаки роста национальной экономики. "Объем экспорта перестал снижаться, так как экономики других стран начинают выходить из стадии замедления своего развития, которое началось в прошлом году, и постепенно движутся в сторону роста", - говорится в сообщении. В частности, ЦБ сообщил о повышении объема инвестиций и потребления в стране, а также улучшении настроений потребителей.

Кроме того, ЦБ подтвердил свои намерения продолжать смягчение монетарной политики для достижения целевого уровня годовой инфляции в 2%.

Курс иены к доллару незначительно отреагировал на решение Банка Японии. Иена уже достигла отметки 102,52 иены за доллар против 102,48 иены к закрытию торгов вторника.

Между тем, дефицит внешней торговли Японии в апреле достиг рекордного значения для этого месяца - 879,93 миллиарда иен (около 8,6 миллиарда долларов), свидетельствуют данные Министерства финансов страны.

Экспорт страны в апреле увеличился на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и составил 6,66 триллиона иен (около 65 миллиардов долларов). Импорт вырос на 9,4% и составил 5,78 триллион иен (56,3 миллиарда долларов).

Одной из главных причин роста внешнеторгового дефицита стало удешевление иены к основным мировым валютам, что, в свою очередь, привело к увеличению затрат на закупки товаров за рубежом.

Дефицит внешней торговли Японии в 2012 году составил рекордные в истории страны 8,17 триллиона иен (около 84 миллиардов долларов), что стало самым крупным показателем с 1979 года.

Как сообщал УНИАН, Центробанк Японии в апреле принял решение сохранить базовую процентную ставку на уровне 0-0,1% годовых.

Для стимулирования экономического роста текущий уровень ключевой базовой ставки остается в Японии неизменным с октября 2010 года.

Как полагают аналитики, решение Центробанка Японии может стать фактором дальнейшего ослабления иены.

Госдолг Японии к концу марта достиг рекордные 10,9 трлн долл.: на каждого японца - 84 тыс. долл.