На торгах вторника возможно падение евро до уровня 1,2860–1,2800 - эксперт

Основным событием для валютной пары EUR/USD в среду, 22 мая, станет выступление председателя ФРС США Бена Бернанке, который может намекнуть о досрочном сворачивании программы количественного смягчения (QE3), что может снизить стоимость евро до уровня 1,2860–1,2800, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Между тем, по их мнению, в первой половине дня возможен рост пары EUR/USD до уровня 1,2960–1,2995 на фоне саммита официальных лиц Е-17 в Брюсселе.

Для GBP/USD поддержкой к росту может стать публикация протокола последнего заседания Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии, если соотношение голосов по решению повышения или понижения ставки останется прежним, без намеков на негативные сигналы из экономики. Оказать давление на валютную пару GBP/USD может выступление председателя ФРС США.

USD/JPY сегодня может торговаться с повышением на фоне решения Центрального Банка Японии по процентной ставке. Изменения ставки не ожидается, однако, повышение доходности 10-ти летних государственных облигаций Японии за последние два торговых дня говорит о настроении участников рынка к покупкам по паре USD/JPY. При пробое вверх USD/JPY уровня 102,90 она может повыситься до 103,30–103,70. Если в комментариях к решению по ставке регулятор не добавит ничего нового к существующей стимулирующей программе, участники рынка могут начать продавать USD/JPY и поддержкой в этом случае может выступить 102,05.

Как сообщал УНИАН, Банк Японии по итогам заседания в среду, 22 мая, подтвердил намерение сохранить курс на увеличение денежной базы в пределах 60-70 триллионов иен (585-683 миллиардов долларов) ежегодно.

Кроме того, ЦБ подтвердил свои намерения продолжать смягчение монетарной политики для достижения целевого уровня годовой инфляции в 2%.

Курс иены к доллару незначительно отреагировал на решение Банка Японии. Иена уже достигла отметки 102,52 иены за доллар против 102,48 иены к закрытию торгов вторника.