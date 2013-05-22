Отчет GRECO о коррупции: из 13 рекомендаций Украина пока выполнила только две

Министерство юстиции обнародовало Третий дополнительный отчет о выполнении Украиной рекомендаций, которые были даны Группой государств Совета Европы против коррупции (GRECO) по результатам совместных Первого и Второго раундов оценивания нашего государства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции, по словам министра Александра Лавриновича, отчет касается выполнения 13 ранее даных рекомендаций, с учетом последней информации, предоставленной органами государственной власти Украины.

Как отмечается в отчете, из 13 рекомендаций, выполнение которых продолжается, Украина удовлетворительно выполнила две рекомендации, частично выполнила 10 рекомендаций и не выполнила одну рекомендацию.

Так, GRECO отмечает принятие Государственной программы о предупреждении и противодействии коррупции на 2011-2015 годы и прогресс по ряду вопросов: принятие Закона «О правилах этического поведения», положения об урегулировании конфликта интересов государственных должностных лиц и внедрение систематической программы тренингов для государственных служащих.

В отчете также отмечены проявленные позитивные инициативы с целью выполнения некоторых рекомендаций, в частности, по пересмотру системы административной ответственности за коррупционные правонарушения и введению в некоторые отраслевые законы и уставы положений о защите информаторов.

Продолжение этих инициатив и дополнение их необходимыми мерами, по мнению GRECO, позволит обеспечить выполнение большего количества рекомендаций.

В то же время, GRECO выражает обеспокоенность по поводу того, что в Украине до сих пор не закреплена правовая база для таких фундаментальных сфер как система органов прокуратуры, реформа государственного управления и процедура осуществления государственных закупок.

По мнению GRECO, в дальнейшем существует необходимость принятия дополнительных законодательных актов относительно имущества, приобретенного преступным путем.

GRECO также считает, что Национальный антикоррупционный комитет должен проводить более эффективный мониторинг антикоррупционных политик.

В контексте выраженных замечаний GRECO настойчиво просит органы государственной власти Украины предпринять решительные действия с целью реализации невыполненных рекомендаций и, в частности, принять соответствующие законопроекты, находящиеся на рассмотрении в Верховной Раде Украины.

С текстом Третьего дополнительного отчета языком оригинала и с украинским переводом можно ознакомиться на сайте Министерства юстиции (www.minjust.gov.ua) в рубрике «Антикоррупционные инициативы».

В ходе 59-го пленарного заседания GRECO, состоявшегося 18-22 марта в Страсбурге, был заслушан и утвержден Третий дополнительный отчет Украины о выполнении рекомендаций, которые были даны экспертами GRECO по результатами проведенных совместных 1-го и 2-го раундов оценивания.

По результатам рассмотрения отчета GRECO повысила рейтинг выполнения и соответственно признала выполненными рекомендации по разработке и внедрению антикоррупционной стратегии и плана действий по ее выполнению, а также относительно принятия модельного кодекса поведения публичных служащих и внедрения их учебы по вопросам предупреждения и противодействия коррупции, профессиональной этики.

В соответствии с принятым на пленарном заседании GRECO решением Украине предложено как можно скорее принять решение о предоставлении GRECO разрешения на обнародование отчета, а также обнародование и перевод такого отчета в Украине.

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