Межбанк в среду открылся котировками 8,1590/8,1660 грн/долл.

В среду, 22 мая, на открытии торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США изменились незначительно - до 8,1590/8,1660 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на открытии торгов котировки гривни по отношению к евро снизились до 10,5440/10,5545 грн/евро, по отношению к российскому рублю - также снизились, до 0,2613/0,2617 грн/рубль.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар поднялись – 1,2921/1,2923 (вторник - 1,2886/1,2888).

Во вторник Нацбанк на рынок не выходил.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 21 мая, на открытии торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США снизились до 8,1600/8,1700 грн/долл., к 12:00 сузился спрэд - до 8,1610/8,1640 грн/долл., к закрытию торгов котировки гривни снизились - до 8,1620/8,1660 грн/долл.

На открытии торгов котировки гривни по отношению к евро снизились до 10,5110/10,5255 грн/евро, к 12:00 - выросли до 10,5025/10,5125 грн/евро, к закрытию торгов - до 10,4960/10,5070 грн/евро.

По отношению к российскому рублю на открытии торгов котировки гривни снизились - до 0,2617/0,2621 грн/рубль, к 12:00 - выросли до 0,2612/0,2616 грн/рубль, к закрытию торгов котировки не изменились.