«ПриватБанк» предоставил 10,5 млн грн финансирования компании «Энерго-Инвест»

«ПриватБанк» предоставил финансирование в размере 10,5 млн грн днепропетровской промышленной инновационной компании «Энерго-Инвест», сообщили УНИАН в пресс-службе банка.

Согласно сообщению, кредитные средства будут направлены на расширение рынков сбыта железорудного сырья и металлургической продукции, а также современных услуг грузоперевозок.

Как сообщается, банк намерен до конца года нарастить объемы инвестиций в экономику Украины на 10 млрд грн.

Справка УНИАН. «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком Украины по объему активов.

На 1 апреля 2013 года активы банка составили 174,93 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – 121,02 млрд грн, обязательства – 155,97 млрд грн, средства клиентов – 108,5 млрд грн, собственный капитал – 18,96 млрд грн, уставный капитал – 14,9 млрд грн.

В первом квартале 2013 года банк получил прибыль в размере 624,23 млн грн.

Основными владельцами банка являются Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, владеющие по 33,7991% акций банка, а также компания Triantal Investments Ltd (Кипр, 24,99% акций банка), владельцами которой также являются Коломойский и Боголюбов (по 50%).

Компания "Энерго-Инвест" работает на рынке Украины с 1995 года и специализируется на реализации промышленного оборудования, твердого топлива, металлопродукции, а также предоставляет услуги железнодорожных грузоперевозок.