Завтра Конституционный Суд скажет, законно ли расширять полномочия Счетной палаты

В четверг, 23 мая, в 10.00 Конституционный Суд Украины обнародует принятое 21 мая Заключение по делу по конституционному обращению Верховной Рады Украины о предоставлении заключения относительно соответствия законопроекта о внесении изменений в статью 98 Конституции Украины требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КС.

Судья-докладчик по делу – Михаил Запорожец.

Напомним, в апреле Верховная Рада Украины обратилась в КС с ходатайством дать вывод относительно соответствия отмеченным статьям Основного Закона Украины законопроекта о внесении изменений в статью 98 Конституции Украины, в частности, относительно осуществления Счетной палатой контроля от имени Верховной Рады Украины за поступлением средств в Государственный бюджет Украины и их использованием.

По закону Основным, законопроект о внесении изменений в Конституцию рассматривается Верховной Радой Украины при наличии вывода Конституционного Суда Украины относительно соответствия законопроекта требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины.

Как сообщал УНИАН, 16 апреля Верховная Рада Украины внесла в повестку дня сессии проект закона о внесении изменений в статью 98 Конституции Украины (относительно полномочий Счетной палаты). Кроме того, соответствующим решением депутаты направили этот проект закона в Конституционный суд, чтобы получить заключение относительно его соответствия статьям 157 и 158 Конституции Украины.

Соответствующим законопроектом предлагается расширить компетенции Счетной палаты в части наделения ее полномочиями по осуществлению контроля за поступлениями в Государственный бюджет Украины, что даст возможность обеспечить полноценный контроль за выполнением Государственного бюджета Украины.

Законопроектом предусматривается внести изменения в статью 98 Конституции Украины, которая излагается в такой редакции: "Статья 98. Контроль от имени Верховной Рады Украины за поступлением средств в Государственный бюджет Украины и их использованием осуществляет Счетная палата. Организация, полномочия и порядок деятельности Счетной палаты определяются законом".