Арбузов рассчитывает на увеличение товарооборота с Беларусью минимум на 18%

Первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов называет торговые отношения с Республикой Беларусь высокоперспективными и рассчитывает на рост товарооборота между странами по итогам 2013 года на уровне не менее 18%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, комментируя итоги очередного заседания Межправительственной украинско-белорусской смешанной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества, прошедшего сегодня в Киеве.

«В 2012 году прирост товарооборота между Украиной и Беларусью составил 18%. В этом году ожидаем, что прирост будет не меньше», - сказал Арбузов.

Как сообщал УНИАН, Украина и Беларусь намерены в течение месяца разрешить взаимные проблемы в торговле.

Кроме того, Беларусь сохраняет заинтересованность в создании в Украине сборочного производства сельхозтехники.

Беларусь как торговый партнер Украины по итогам 2012 года занимает второе место среди стран СНГ по объемам взаимной торговли. Товарооборот Украины и Беларуси в 2012 году составил 7,32 млрд долл. По итогам первого квартала 2013 года товарооборот составил 1,35 мдрд долларов, что на 3,2% меньше аналогичного показателя 2012 года.