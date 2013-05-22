НБУ объяснил причины снижения средств на корреспондентских счетах банков

Снижение средств на корреспондентских счетах банков в первом квартале текущего года обусловлено движением средств правительства по счетам в Национальном банке Украины (НБУ), уплатой предприятиями квартального налога на прибыль и операциями НБУ на валютном рынке.

Об этом Нацбанк сообщил в статистическом бюллетене по итогам первого квартала, размещенном на официальном сайте.

Как сообщил НБУ, в первом квартале 2013 года операции по регулированию ликвидности носили преимущественно мобилизационный характер, и общий объем таких операций составил 40,1 млрд грн, при этом объем операций по рефинансированию был значительно меньше и составил 6,1 млрд грн. Также на ликвидность банков повлияли операции по выкупу ОВГЗ, так как в первом квартале текущего года НБУ приобрел у банков государственные бумаги на 16,2 млрд грн, при этом продажу гособлигаций из своего портфеля регулятор не проводил.

Согласно бюллетеню, по итогам первого квартала текущего года объем корсчетов банков сократился на 7,1%, или на 1,8 млрд грн, – до 22,9 млрд грн, при этом среднедневной оборот по корсчетам, по сравнению с первым кварталом прошлого года, вырос на 26,0% - до 25,6 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, объем монетарной базы за январь-апрель вырос на 4,7% – до 267,2 млрд грн, денежной массы - на 5,6%, до 816,9 млрд грн, при этом уровень корсчетов банков снизился на 18,3% - до 20,2 млрд грн.

В первом квартале текущего года объем монетарной базы вырос на 0,3% - до 256,1 млрд грн, денежной массы - на 3,5%, до 800,0 млрд грн, в то время как уровень корсчетов банков снизился на 7,1% - до 22,9 млрд грн.