Гривня снизилась по отношению к доллару на закрытии межбанка в среду

В среду, 22 мая, на открытии торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США изменились незначительно - до 8,1590/8,1660 грн/долл., к 12:00 котировки гривни выросли до 8,1585/8,1615 грн/долл., к закрытию торгов — снизились до 8,1590/8,1615 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на открытии торгов котировки гривни по отношению к евро снизились до 10,5440/10,5545 грн/евро, к 12:00 — до 10,5475/10,5575 грн/евро, к закрытию торгов — до 10,5505/10,5600 грн/евро.

По отношению к российскому рублю на открытии торгов котировки гривни также снизились — до 0,2613/0,2617 грн/рубль, к 12:00 — до 0,2614/0,2618 грн/рубль. К закрытию торгов котировки не изменились.

В России курс доллар-рубль снизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,1695 (-0.0860).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2905/1,2955.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 21 мая, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США установились на уровне 8,1620/8,1660 грн/долл., по отношению к евро — на уровне 10,4960/10,5070 грн/евро, по отношению к российскому рублю — 0,2612/0,2616 грн/рубль.