Кабмин одобрил меморандум о получении Украиной статуса наблюдателя в Таможенном союзе

Кабинет министров Украины одобрил меморандум о предоставлении Украине статуса наблюдателя в Таможенном союзе (ТС).

Об этом сообщается на личном сайте премьер-министра Украины Николая Азарова.

“Сегодня на заседании правительства мы приняли соответствующий меморандум, отработанный с учетом мнения российской, белорусской и казахстанской сторон. Статус наблюдателя позволит нам эффективно отстаивать свои интересы в Таможенном союзе», - заявил Азаров сегодня на встрече с первым вице-премьер-министром Беларуси Владимиром Семашко.

Азаров выразил надежду, что Россия, Беларусь и Казахстан согласятся предоставить Украине статус наблюдателя в ТС.

«Мы надеемся, что тот вопрос, который мы ставили перед руководством трех стран - России, Беларуси, Казахстана, - будет рассмотрен и решен положительно”, - отметил Азаров.

Кроме того, он выразил надежду, что до конца 2013 года будет подписано соглашение о доступе к трубопроводному транспорту, который предусмотрен в рамках соглашения о зоне свободной торговли в СНГ. «Это даст возможность избавиться от монопольного положения «Газпрома» на рынке газа и нефти», - подчеркнул премьер Украины.

Как сообщал УНИАН, Украина ожидает, что вопрос о предоставлении ей статуса наблюдателя в Таможенном союзе России, Беларуси и Казахстана будет рассмотрен 29 мая в ходе встречи президентов четырех стран.

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