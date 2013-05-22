В июне состоится первый международный бизнес-форум “Украина и партнеры”

13-14 июня в Киеве по инициативе правительства состоится Первый международный бизнес-форум “Украина и партнеры”.

Как сообщили УНИАН в департаменте информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабинета министров, премьер-министр Украины Николай Азаров уверен, что форум станет системным фактором международного делового сотрудничества.

«Уверен, что форум станет платформой для диалога, который объединит лидеров политических, деловых и финансовых кругов, а также будет системным фактором международного делового сотрудничества», - отметил Азаров на заседании правительства, прибавив, что этот масштабный проект призван раскрыть перед партнерами все новые возможности ведения бизнеса, созданные правительством за последние годы.

«Никто в Европе не сделал столько для дерегулирования предпринимательской деятельности и либерализации налоговых и таможенных норм, как Украина. Мы готовы донести к инвесторам, как пользоваться этими возможностями», - подчеркнул глава правительства.

При этом Азаров заметил, что сегодня вопрос дальнейшего развития Украины как рынка с уникальным геополитическим расположением и значительным экономическим потенциалом привлекает пристальное внимание Европейского Союза, СНГ, России, Китая и других глобальных центров влияния.

Азаров поставил задачу членам правительства, которые задействованы в подготовке форума, представить на заседание оргкомитета, которое состоится под его председательством в ближайшие дни, программные проекты для обсуждения с международными инвесторами.

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