95% взломов банкоматов «ПриватБанка» раскрываются в течение нескольких дней

95% преступлений, связанных со взломом банкоматов «ПриватБанка», совершенных за последние два года, были раскрыты в течение нескольких дней. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба банка.

Согласно сообщению, в рамках программы “ПриватБанк против преступности” банк гарантирует вознаграждение за информацию, способствующую раскрытию любого преступления, совершенного против банка, - от вооруженного нападения на отделение до получения кредита по поддельному паспорту.

В частности, банк объявил о гарантированной выплате вознаграждения в размере 50 тыс. грн за любую информацию, которая поможет задержать преступников, взломавших его банкомат в г.Городище Черкасской области в ночь на 21 мая.

Справка УНИАН. «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком Украины по объему активов.

На 1 апреля 2013 года активы банка составили 174,93 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – 121,02 млрд грн, обязательства – 155,97 млрд грн, средства клиентов – 108,5 млрд грн, собственный капитал – 18,96 млрд грн, уставный капитал – 14,9 млрд грн.

В первом квартале 2013 года банк получил прибыль в размере 624,23 млн грн.

Основными владельцами банка являются Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, владеющие по 33,7991% акций банка, а также компания Triantal Investments Ltd (Кипр, 24,99% акций банка), владельцами которой также являются Коломойский и Боголюбов (по 50%).

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